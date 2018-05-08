Адаптивную версию сайта

HTML-версткаЗакрыт40 заявок447 просмотров
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Здравствуйте. Нужно сделать адаптивную верстку сайта dinamo-vgu.ru. Можно начать с главной страницы и страницы новостей. Не спешу с выполнением. В заявке указывайте цену за страницу и срок выполенения. Сайт самописный, без какой-либо кмс сделан. 

6 лет назад
bubles
Сергей 
34 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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