Настроить контекстную рекламу в Google

$100
Контекстная рекламаЗавершен20 заявок238 просмотров
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Для сайта (металлопластиковые окна) нужно настроить контекстную рекламу.

Для понимания объема работы:

- Ядро собрано, запросы отобраны, ссылки распределены. Объем более 50 кластеров запросов в каждом разное количество запросов (примерно по 20-30 +/- запросов в каждой группе).

Чего бы хотелось:

- на каждый отдельный запрос - отдельное объявление

- а/б тестинг

- Дополнительно ремаркетинг в КМС

- приятный вид объявлений - расширения

- минус слова и прочие хитрости

- UTM метки, при возможности, настройка целей в аналитике

6 лет назад
exact_solutions
Елена 
37 летУкраина
7 лет в сервисе
Была
4 года назад
Выбранный исполнитель
grey_lg
43 годаУкраина
10 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
6 лет назад
$100
2 дня
Отличный специалист, очень помог с рекламой, работает не механически, а с умом. Приятно, что Сергею важны коммерческие результаты заказчика, не только сама настройка рекламы. Всегда на связи, отвечает на все вопросы, консультирует, сопровождает месяц после настройки. Сотрудничеством довольна.
Отличный заказчик. Понятно и четкое ТЗ. Быстрый фидбек. Оплата в срок. Рекомендую.