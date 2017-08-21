Настроить контекстную рекламу в Google

Отличный специалист, очень помог с рекламой, работает не механически, а с умом. Приятно, что Сергею важны коммерческие результаты заказчика, не только сама настройка рекламы. Всегда на связи, отвечает на все вопросы, консультирует, сопровождает месяц после настройки. Сотрудничеством довольна.