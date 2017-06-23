Создание рекламной кампании в AdWords

Нужно семантическое ядро собрать сегодня. Не менее 500 запросов, ниша гироскутеры. Семантика нужна для запуска в дальнейшем РК в Директе. Веб студии или просто автоответчики все мимо. Нужен частный специалист, который сделает все на совесть.