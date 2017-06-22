Добрый день. Нужно произвести одну стандартную настройку в 100 наших рекламных аккаунтах Google Adwords. Опыт работы НЕ нужен! Если вы никогда не работали с этой системой, то это не проблема, мы во всех тонкостях поможем разобраться так, ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется Интернет маркетолог.
Для начала нужно сделать:
Аудит аккаунта Google AdWords и Яндекс Директ, составить список рекомендаций.
По результату работы, возможно рассмотрим сотрудничество на постоянной основе, оплата стабильная + процент за результат, по сделкам, очень хорошая мотивация.
Рассматриваю только реальных фрилансеров не посредников, которые доступны в дневное время. Есть возможность поговорить по скайпу, у кого нет наушников лучше не пишите).
Желателен опыт работы автомобильной тематике.
Сразу хочу сказать, такой результат как на скриншоте ненужен.
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