Требуется Интернет маркетолог.

Для начала нужно сделать:

Аудит аккаунта Google AdWords и Яндекс Директ, составить список рекомендаций.

По результату работы, возможно рассмотрим сотрудничество на постоянной основе, оплата стабильная + процент за результат, по сделкам, очень хорошая мотивация.

Рассматриваю только реальных фрилансеров не посредников, которые доступны в дневное время. Есть возможность поговорить по скайпу, у кого нет наушников лучше не пишите).

Желателен опыт работы автомобильной тематике.

Сразу хочу сказать, такой результат как на скриншоте ненужен.