Настройка рекламной кампании Adwords (Опыт НЕ нужен!)

Добрый день.

Нужно произвести одну стандартную настройку в 100 наших рекламных аккаунтах Google Adwords.

Опыт работы НЕ нужен! Если вы никогда не работали с этой системой, то это не проблема, мы во всех тонкостях поможем разобраться так, что поймет абсолютно любой. Действия очень простые.

За настройку 1 аккаунта – 7 рублей. Как правило, это 2-3 минуты вашего времени, все зависит от вас.

Все подробности объясню в личной переписке с человеком.