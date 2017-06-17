Настройка рекламной кампании в Яндекс.Директ

Добрый вечер. Нужно настроить контекстную рекламу Google Adwords для строительной компании на территорию Чехии для русскоговорящего населения. Трафик лить пока-что на этот лендинг: [url=http://bit.ly/frelance_ga]http://bit.ly/frelance_ga[/url], но он будет потом переделываться. Готовы помочь в написании текстов и в составлении семантического ядра. [b]В ...