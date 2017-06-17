Аудит рк

$10
Контекстная рекламаЗавершен2 заявки172 просмотра
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Сделать аудит рекламной кампании. Дать рекомендации по ее исправлению. Нужен грамотный специалист. Править кампанию хотим сами

7 лет назад
elenalebedeva12
35 летРоссия
7 лет в сервисе
Была
7 лет назад
Выбранный исполнитель
Aleksey1924
Алексей 
33 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад
68 отзывов
7 лет назад
$10
1 день
Специалист провел аудит моей кампании, все на высшем уровне.
Отличный заказчик, оплата своевременная