Нужен целевой трафик,работаем по схеме: оплата за лиды. Проект - ивент, направленный на знакомства. Цена лида - 950 р.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть сайт http://urlid.ru/b2rd
Требуется для его подобрать слова, сделать проекты в Директ и Адвордс
Пишите сразу цену.
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