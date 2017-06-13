Оптимизировать кампанию Adwords

Контекстная рекламаЗакрыт12 заявок156 просмотров
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Привет

Есть кампания (Украина, медицина, частная клиника) - там около 12 групп объявлений по группам органов и болезней.

Эта рекламная кампания работает уже больше 3-х лет.

Задача: сделать аудит настроек, ставок, дать советы по оптимизации или настройке.

Формат - скайп или телефон.

7 лет назад
sevostyanoff
35 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад