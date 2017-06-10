Нужно настроить Директ и Адвордс для ленда по шиномонтажу

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нужно настроить яндекс директ и адвордс. 

Со сбором ключевиков, минус слова, семантическим ядром и т.п Качественно!

Жду предложений с ценами.

7 лет назад
hmb
42 годаРоссия
7 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад