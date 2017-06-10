Настройка рекламной сети яндекса для 4 лендингов

$35
Контекстная рекламаЗакрыт14 заявок172 просмотра
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Нужно настроить РсЯ для наших 4 лендингов.

10 ключей по 9 объявлений на каждый ключ (3 текста+3 картинки замиксовать)

7 лет назад
immash
26 летРоссия
7 лет в сервисе
Была
7 лет назад