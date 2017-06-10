Настройка рекламной сети яндекса для 4 лендингов

Добрый день. Необходим директолог в штат. У нас есть много разнообразных проектов. Сейчас надо настраивать контекстную рекламу для магазина женских сумок. Набираем кандидатов, тем кто успешно пройдет онлайн-собеседование будет предложено оплачиваемое тестовое задание: создание и ведение кампании по ...