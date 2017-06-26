Создание и настройка рекламной кампании Google Adwords.

Контекстная рекламаЗавершен10 заявок172 просмотра
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Надо настроить рекламную кампанию в поиске иремаркетинг  в Google Adwords. Продвигать

надо сайт - http://baellerry1.tvmag.kiev.ua/ . Со специалистом по такой рекламе

готов обсудить детали и условия сотрудничества. Спасибо.  Константин

7 лет назад
tvmag
52 годаУкраина
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
olegstd
Олег 
43 годаУкраина
7 лет в сервисе
Был
5 часов назад
7 лет назад
$19
4 дня
Сотрудничеством с Олегом доволен. Деловой и профессиональный подход. Всегда на связи и очень коммуникабелен. Рекомендую.
Отлично ставит задачи. Оплачивает все вовремя. Проверяет результат. Работать комфортно.