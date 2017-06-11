Залить объявления в Директ Коммандер

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Здравствуйте. Нужно залить 300 объявлений в Директ коммандер. Тексты объявлений уже прописаны. Подробно ТЗ вышлю в скайп или на почту. Работа машинальная, Жду откликов от вас.

7 лет назад
oleg58sokolov
39 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
Aleksey1924
Алексей 
33 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад
68 отзывов
7 лет назад
$10
1 день
Все отлично, исполнитель сделал все просто замечательно! Никаких замечаний нет!
Все отлично. Заказчик на связи, оплатил все вовремя. Доволен