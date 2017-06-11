Залить объявления в Директ Коммандер

Нужно настроить РсЯ для наших 4 лендингов. 10 ключей по 9 объявлений на каждый ключ (3 текста+3 картинки замиксовать)
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Здравствуйте. Нужно залить 300 объявлений в Директ коммандер. Тексты объявлений уже прописаны. Подробно ТЗ вышлю в скайп или на почту. Работа машинальная, Жду откликов от вас.
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