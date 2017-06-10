Настроить рекламу в Adwords.

Контекстная рекламаЗакрыт1 заявка153 просмотра
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Надо настроить рекламную кампанию в поиске и ремаркетинг  в Google Adwords. Продвигать надо сайт - http://baellerry1.tvmag.kiev.ua/ . Со специалистом по такой рекламе готов обсудить детали и условия сотрудничества. Спасибо.

7 лет назад
guest_14972007366519
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад