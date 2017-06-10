Настройка рекламных кампаний в Яндекс.Директ и Google.Adwords

Контекстная рекламаЗакрыт21 заявка267 просмотров
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Необходимо настроить несколько рекламных кампаний по различным категориям ассортимента продукции мебельной компании.

Работа над кампаниями в регулярном режиме.

Обязательно наличие опыта работы с рекламными кампаниями различных тематик.

Все подробности: по скайпу (в профиле)

7 лет назад
Stable100
38 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
10 дней назад