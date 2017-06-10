Надо настроить рекламную кампанию в поиске иремаркетинг в Google Adwords. Продвигать надо сайт - http://baellerry1.tvmag.kiev.ua/ . Со специалистом по такой рекламе готов обсудить детали и условия сотрудничества. Спасибо. Константин
Настройка рекламных кампаний в Яндекс.Директ и Google.Adwords
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо настроить несколько рекламных кампаний по различным категориям ассортимента продукции мебельной компании.
Работа над кампаниями в регулярном режиме.
Обязательно наличие опыта работы с рекламными кампаниями различных тематик.
Все подробности: по скайпу (в профиле)
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