Настроить яндекс директ

Контекстная рекламаЗакрыт18 заявок189 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужно настроить Яндекс Директ, Ниша "Селфи Зеркало"  

Регион показов – Западная Россия до Урала 

Целевая аудитория – Хочу от Вас услышать 

Сайт – selfie-stand.ru Разделы:

7 лет назад
techworkingIG
Игорь 
34 годаУкраина
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад