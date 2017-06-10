Настроить Директ

Контекстная рекламаЗакрыт4 заявки167 просмотров
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сайт https://feelbeauty.ru/

список брендов: 

Holy LandChristinaPhytsPhyrisDr. Kirov (Kirov cosmetic)GIGIInoarAraviaCoverdermLabel MDeclareEldanGehwolGuamJean d'ArcelKeuneMagirayMiriam QuevedoNorgilOro GoldPhilip KingsleyPleyanaSB-26Sexy Hair

 нужно настроить рекламную компанию только на эти бренды 

телефон дам

ссылки нужно вести на бренд ﻿https://feelbeauty.ru/brand/christina/  или на список ﻿https://feelbeauty.ru/zhenschinam/?brand=christina

бюджет на настройку до 5-7 000 рублей 

7 лет назад
Koshak01
47 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
Выбранный исполнитель
veb2015
33 годаРоссия
8 лет в сервисе
Был
3 года назад
7 лет назад
$5
3 дня