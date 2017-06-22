Создание рекламной кампании в яндекс директ

Контекстная рекламаЗавершен10 заявок211 просмотров
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Есть уже созданная рекламная компания в яд, без РСЯ. Нужно довести до ума существующую + создать РСЯ

7 лет назад
kissexsis
Ильмир 
36 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
DemidovK
Кирилл 
43 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
3 года назад
7 лет назад
$100
3 дня
Отлично сработались, будем еще обращаться.
Четкая постановка задачи, детальное обсуждение, оплата без задержек. Рекомендую к сотрудничеству.