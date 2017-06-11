Настроить Ремаркетинг в Яндес Директ

сайт https://feelbeauty.ru/ список брендов: Holy LandChristinaPhytsPhyrisDr. Kirov (Kirov cosmetic)GIGIInoarAraviaCoverdermLabel MDeclareEldanGehwolGuamJean d'ArcelKeuneMagirayMiriam QuevedoNorgilOro GoldPhilip KingsleyPleyanaSB-26Sexy Hair нужно настроить рекламную компанию только на эти бренды телефон дам ссылки нужно вести на бренд ﻿https://feelbeauty.ru/brand/christina/ или на список ﻿https://feelbeauty.ru/zhenschinam/?brand=christina бюджет на настройку до 5-7 000 рублей