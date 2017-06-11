Продвижение, Название сайта + домена.

сайт https://feelbeauty.ru/ список брендов: Holy LandChristinaPhytsPhyrisDr. Kirov (Kirov cosmetic)GIGIInoarAraviaCoverdermLabel MDeclareEldanGehwolGuamJean d'ArcelKeuneMagirayMiriam QuevedoNorgilOro GoldPhilip KingsleyPleyanaSB-26Sexy Hair нужно настроить рекламную компанию только на эти бренды телефон дам ссылки нужно вести на бренд https://feelbeauty.ru/brand/christina/ или на список https://feelbeauty.ru/zhenschinam/?brand=christina бюджет на настройку до 5-7 000 рублей
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Приветствую всех широко мыслящих людей.
Открывается новый проект. В стиле эротики.
1.
Требуется продвижение сайта в соц сетях и англоязычном интернете.
2.
Придумайте название для сайта и домена.
Цена вопроса
Пункт 1 - ваша цена
Пункт 2 - от $50 - 100.
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