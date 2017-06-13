Требуется интернет маркетолог для создания рекламы в Google Adwords наших продуктов (WordPress Темы, HTML шаблоны и другие графические материалы), разработка и продвижение рекламы в социальных сетях, ведение блога. Обязательно - опыт работы в рекламе Web продукции, знание английского языка. Не SEO

Мы хотим видеть результат этих компаний и сотрудничать на перспективу по продвижению наших продуктов.

Оплата работы обсуждается индивидуально, возможна разовая оплата, так и % от бюджета рекламной компании.

Просьба писать тем, кто сталкивался уже с подобной работой и готов приступить к сотрудничеству в ближайшее время. Мы хотим видеть инициативного маркетолога, которому есть, что предложить (эффективные способы рекламы в сети).

Связь через личные сообщения.