Перенос Кампании в гугл

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В Директе есть неплохая кампания, хотим в гугле создать. Нужен человек который перенесет в короткие сроки в адвордс кампанию и сделает соответствующие настройки.

7 лет назад
vaspavlenko20
37 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
Aleksey1924
Алексей 
33 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад
68 отзывов
7 лет назад
$20
1 день
Работа сделана идеально!!!
Перенес кампанию в гугл, заказчику понравилось