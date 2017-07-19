Продвижение лендинга в яндексе и гугле

Привет Есть кампания (Украина, медицина, частная клиника) - там около 12 групп объявлений по группам органов и болезней. Эта рекламная кампания работает уже больше 3-х лет. Задача: сделать аудит настроек, ставок, дать советы по оптимизации или настройке. Формат - ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Тематика - риэлторские услуги в Испании (подбор объектов для покупки).
ЦА - Россия (все регионы).
Сайт выходит на днях, нужно настроить и вести рекламу (контекст, таргетинг, ретаргетинг).
Бюджет - 40-50 тыс.р./мес.
Жду предложений со сроками, стоимостью и списком предполагаемых к выполнению работ.
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