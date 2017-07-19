Продвижение лендинга в яндексе и гугле

Контекстная рекламаЗавершен6 заявок183 просмотра
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Тематика - риэлторские услуги в Испании (подбор объектов для покупки).

ЦА - Россия (все регионы).

Сайт выходит на днях, нужно настроить и вести рекламу (контекст, таргетинг, ретаргетинг).

Бюджет - 40-50 тыс.р./мес.

Жду предложений со сроками, стоимостью и списком предполагаемых к выполнению работ.

7 лет назад
yuliaromanova
Юлия 
45 летРоссия
7 лет в сервисе
Была
год назад
Выбранный исполнитель
knockie
31 годУкраина
10 лет в сервисе
Был
21 день назад
7 лет назад
$60
2 дня
Андрей работает качественно, своевременно и всегда на связи.
Хороший заказчик, продолжаем сотрудничать.
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    7 лет назад