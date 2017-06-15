Настройка РК под ключ в Google AdWords и Яндекс.Директ

Нужно создать РК, а также вести кампании в Google AdWords (+КМС и ремаркетинг) и Яндекс.Директ (+РСЯ и ретаргетинг) для сайта, продающего цветы оптом.

Что требуется от кандидатов:

-список выполняемых работ (что входит в основной пакет, а что нужно заказывать дополнительно);

-стоимость настройки кампании или отдельных ее этапов;

-стоимость и срок ведения кампании;

-примерный бюджет рекламной кампании в месяц (сайт еще доделывается, поэтому ссылку пока сбрасывать нет смысла. Регион: Москва и область)