Настройка РК под ключ в Google AdWords и Яндекс.Директ

Контекстная рекламаЗакрыт10 заявок185 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужно создать РК, а также вести кампании в Google AdWords (+КМС и ремаркетинг) и Яндекс.Директ (+РСЯ и ретаргетинг) для сайта, продающего цветы оптом.  

Что требуется от кандидатов:

-список выполняемых работ (что входит в основной пакет, а что нужно заказывать дополнительно);

-стоимость настройки кампании или отдельных ее этапов;

-стоимость и срок ведения кампании;

-примерный бюджет рекламной кампании в месяц (сайт еще доделывается, поэтому ссылку пока сбрасывать нет смысла. Регион: Москва и область)

7 лет назад
leongood92
Роман 
31 годБеларусь
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад