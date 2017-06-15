Контекст

Контекстная рекламаЗакрыт12 заявок212 просмотров
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нужна грамотная настройка яндекс  директа, тематика натяжные потолки

разработки стратегии показа; выставления таргетинга; сопоставления цены клика и количества показов; работы с минус-словами.составление и корректировка текста рекламного объявления;

7 лет назад
zhukovleha
39 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад