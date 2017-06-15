нужна грамотная настройка яндекс директа, тематика натяжные потолки разработки стратегии показа; выставления таргетинга; сопоставления цены клика и количества показов; работы с минус-словами.составление и корректировка текста рекламного объявления;
Создание и настройка рекламной кампании в direct&adwords
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день! Ищу профессионала по настройке рекламной компании по тематике кухонь. Регион - республика беларусь. Также есть старые компании, которые давно работают, хотелось бы сделать по ним аудит.
Если вы заинтересованы в сотрудничестве прошу дать знать. Спасибо.
- Похожие заказы
- Контекстная реклама12 заявокЗакрыт7 лет назад
Есть сайт http://urlid.ru/b2rd Требуется для его подобрать слова, сделать проекты в Директ и Адвордс Пишите сразу цену.Контекстная реклама15 заявокЗакрыт6 лет назад
Нужен целевой трафик,работаем по схеме: оплата за лиды. Проект - ивент, направленный на знакомства. Цена лида - 950 р.Контекстная реклама6 заявокЗакрыт6 лет назад
Нужно создать РК, а также вести кампании в Google AdWords (+КМС и ремаркетинг) и Яндекс.Директ (+РСЯ и ретаргетинг) для сайта, продающего цветы оптом. Что требуется от кандидатов: -список выполняемых работ (что входит в основной пакет, а что ...Контекстная реклама10 заявокЗакрыт7 лет назад
- $150
Требуется настроить рекламную кампанию в рекламной сети яндекса (рся) на одностраничный сайт.Контекстная реклама22 заявкиЗакрыт6 лет назад
Нужна реклама в яндекс директ и google adwords для турагентства. Рекламная сеть, поиск, ретаргетинг. Жду оценку стоимости и сроков.Завершен6 лет назад
Тематика - риэлторские услуги в Испании (подбор объектов для покупки). ЦА - Россия (все регионы). Сайт выходит на днях, нужно настроить и вести рекламу (контекст, таргетинг, ретаргетинг). Бюджет - 40-50 тыс.р./мес. Жду предложений со сроками, стоимостью и списком предполагаемых ...Завершен6 лет назад
Привет Есть кампания (Украина, медицина, частная клиника) - там около 12 групп объявлений по группам органов и болезней. Эта рекламная кампания работает уже больше 3-х лет. Задача: сделать аудит настроек, ставок, дать советы по оптимизации или настройке. Формат - ...Контекстная реклама12 заявокЗакрыт6 лет назад
Нужно настроить графические и адаптивные объявленияЗавершен7 лет назад
- $40
Перенести 5 компаний из Я.Д. в ГУГЛЗавершен7 лет назад