Создание и настройка рекламной кампании в direct&adwords

Добрый день! Ищу профессионала по настройке рекламной компании по тематике кухонь. Регион - республика беларусь. Также есть старые компании, которые давно работают, хотелось бы сделать по ним аудит.

Если вы заинтересованы в сотрудничестве прошу дать знать. Спасибо.