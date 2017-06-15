Создание и настройка рекламной кампании в direct&adwords

Контекстная рекламаЗакрыт16 заявок287 просмотров
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Добрый день! Ищу профессионала по настройке рекламной компании по тематике кухонь. Регион - республика беларусь. Также есть старые компании, которые давно работают, хотелось бы сделать по ним аудит.

Если вы заинтересованы в сотрудничестве прошу дать знать. Спасибо.

6 лет назад
Ofitserov
Владимир 
36 летБеларусь
7 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад