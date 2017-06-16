Необходимо настроить и вести контекстную рекламу по Грузии, ритуальная тематика, Купить гроб, Гробы от производителя, Купить венки и тд в прикрепленном файле примерные слова, но необходимо будет проанализировать тематику и составить нужные ключи. Интересует цена за настройку и за поддержку + какой примерный бюджет ежемесячный необходим на контекст. Также если можете предложить и СЕО рассмотрим Ваше предложение, интересуют хотя бы примерные цыфры по контексу и СЕО или чисто за контекст