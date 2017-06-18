Помощь директолога

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Есть вопросы по правильной оптимизации рекламной кампании в яндекс директе. Ищу профи в своем деле, консультация в скайпе голосом.

7 лет назад
ginernikolay
35 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
Aleksey1924
Алексей 
33 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад
68 отзывов
7 лет назад
$10
1 день
Заказал консультацию касательно директа. Возникли вопросы о минус словах и об неэффективных запросах. Действительно хороший специалист, ответил грамотно на все вопросы, плюс еще дал несколько хороших советов, которые можно хоть сейчас применять на практике.
Хорошее сотрудничество, всегда на связи