Помощь директолога

Добрый день! Ищу профессионала по настройке рекламной компании по тематике кухонь. Регион - республика беларусь. Также есть старые компании, которые давно работают, хотелось бы сделать по ним аудит. Если вы заинтересованы в сотрудничестве прошу дать знать. ...
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Есть вопросы по правильной оптимизации рекламной кампании в яндекс директе. Ищу профи в своем деле, консультация в скайпе голосом.
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