Помощь директолога

Нужно создать РК, а также вести кампании в Google AdWords (+КМС и ремаркетинг) и Яндекс.Директ (+РСЯ и ретаргетинг) для сайта, продающего цветы оптом. Что требуется от кандидатов: -список выполняемых работ (что входит в основной пакет, а что ...