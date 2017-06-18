Семантическое ядро

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Сделать семантическое ядро для запуска рекламы по продаже цветов. Около 500 ключевых запросов. Все подробности обсужу с исполнителем. Нужен грамотный специалист.

7 лет назад
annatarasova1991
Анна Тарасова 
32 годаРоссия
7 лет в сервисе
Была
6 лет назад
Выбранный исполнитель
Aleksey1924
Алексей 
33 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад
68 отзывов
7 лет назад
$15
1 день
Сделала заказ собрать семантическое ядро. Тема была узкопрофильная. Очень рада что обратилась именно к этому фрилансеру. Он собрал качественную семантику, очень довольна результатами работы. В дальнейшем собираюсь заказать у него запуск кампании в директе, не сомневаюсь в положительном результате.
Оплатила сразу, адекватный человек