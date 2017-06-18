Сделала заказ собрать семантическое ядро. Тема была узкопрофильная. Очень рада что обратилась именно к этому фрилансеру. Он собрал качественную семантику, очень довольна результатами работы. В дальнейшем собираюсь заказать у него запуск кампании в директе, не сомневаюсь в положительном результате.