Настройка лендинга и оптимизация под рекламу.

Контекстная рекламаЗакрыт9 заявок158 просмотров
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Добрый день уважаемый читатель)).

Нужно проделать следующую работу:

1) Оптимизировать лендинг под поисковые системы.

2) Создать семантическое ядро основываясь на релевантных поисковых запросах и таргетинге под мой регион(Приморский край, город Владивосток, Артём)

3) Создать, настроить и подключить рекламную компанию в Яндекс.Директ или гугл адвордс( нужна небольшая консультация где это лучше сделать).

4) Повесить счётчик посетителей. 

Вот сам лендинг sportmaxvl.ru 

МЫ только начинаем работу,поэтому на супер бюджет расчитывать не можем.

Спасибо что прочитали до конца, буду ждать ваши предложения. 

7 лет назад
Miki-serj1990
33 годаРоссия
7 лет в сервисе
Был
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