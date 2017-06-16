Настройка лендинга и оптимизация под рекламу.

Добрый день уважаемый читатель)).

Нужно проделать следующую работу:

1) Оптимизировать лендинг под поисковые системы.

2) Создать семантическое ядро основываясь на релевантных поисковых запросах и таргетинге под мой регион(Приморский край, город Владивосток, Артём)

3) Создать, настроить и подключить рекламную компанию в Яндекс.Директ или гугл адвордс( нужна небольшая консультация где это лучше сделать).

4) Повесить счётчик посетителей.

Вот сам лендинг sportmaxvl.ru

МЫ только начинаем работу,поэтому на супер бюджет расчитывать не можем.

Спасибо что прочитали до конца, буду ждать ваши предложения.