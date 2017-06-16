Добрый день! Ищу профессионала по настройке рекламной компании по тематике кухонь. Регион - республика беларусь. Также есть старые компании, которые давно работают, хотелось бы сделать по ним аудит. Если вы заинтересованы в сотрудничестве прошу дать знать. ...
Аудит аккаунта Google AdWords и внедрение рекомендаций
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сделать аудит аккаунта Google AdWords.
Составить список рекомендаций и внедрить их.
По результату работы, возможно рассмотрим сотрудничество на постоянной основе
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