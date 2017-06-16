Добрый вечер.

Нужно настроить контекстную рекламу Google Adwords для строительной компании на территорию Чехии для русскоговорящего населения.

Трафик лить пока-что на этот лендинг: http://bit.ly/frelance_ga, но он будет потом переделываться.

Готовы помочь в написании текстов и в составлении семантического ядра.

В заявке пишите: