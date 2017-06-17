Настройка и сопровождение директа

Контекстная рекламаЗакрыт16 заявок182 просмотра
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Есть лендинг ок.облачная1с.рф и каталог к нему каталог.облачная1с.рф

Сейчас настроена РСЯ и КМС. КМС отключил т.к слил 5000 руб за 2 недели и ни одного заказа.

В РСЯ качество компании 5.6, с 14.06 по 21.06  101247 показов, 42 клика, ctr 0.04, цена клика 24 руб.

Думаю что нужно проанализировать результаты и перенастроить компанию, либо пересобрать.

7 лет назад
fatumDitis
41 годРоссия
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
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