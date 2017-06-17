Настройка и сопровождение директа

Добрый день. Нужно произвести одну стандартную настройку в 100 наших рекламных аккаунтах Google Adwords. Опыт работы НЕ нужен! Если вы никогда не работали с этой системой, то это не проблема, мы во всех тонкостях поможем разобраться так, ...
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Есть лендинг ок.облачная1с.рф и каталог к нему каталог.облачная1с.рф
Сейчас настроена РСЯ и КМС. КМС отключил т.к слил 5000 руб за 2 недели и ни одного заказа.
В РСЯ качество компании 5.6, с 14.06 по 21.06 101247 показов, 42 клика, ctr 0.04, цена клика 24 руб.
Думаю что нужно проанализировать результаты и перенастроить компанию, либо пересобрать.
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