Настройка и сопровождение директа

Есть лендинг ок.облачная1с.рф и каталог к нему каталог.облачная1с.рф

Сейчас настроена РСЯ и КМС. КМС отключил т.к слил 5000 руб за 2 недели и ни одного заказа.

В РСЯ качество компании 5.6, с 14.06 по 21.06 101247 показов, 42 клика, ctr 0.04, цена клика 24 руб.

Думаю что нужно проанализировать результаты и перенастроить компанию, либо пересобрать.