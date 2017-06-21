Требуется специалист для настройки и ведения кампании в Директ и Гугл

﻿Нужен больше, чем специалист, который кроме ЗНАНИЙ обладает правильным набором МОРАЛЬНЫХ качеств. Сможет настроить и постоянно удерживать дешевый и эффективный трафик в Директе и Гугл. Для нас уже не важен высокий рейтинг и количество хороших отзывов исполнителя. А так же не интересны "директологи конвейерного типа", работающие не на результат.

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﻿О нашем проекте: творческая студия "Мастер-класс", организация и проведение выездных мастер-классов для детей и взрослых по любому поводу. Сайт: sibmasterclass.ru. Наши клиенты: юридические и физические лица. Интересующие нас города - Новосибирск, Омск, Барнаул, Томск, Красноярск, Кемерово, Новокузнецк. В планах развитие в западном направлении - Урал, Поволжье, Центральная часть страны.