Добрый день. Нужно произвести одну стандартную настройку в 100 наших рекламных аккаунтах Google Adwords. Опыт работы НЕ нужен! Если вы никогда не работали с этой системой, то это не проблема, мы во всех тонкостях поможем разобраться так, ...
Требуется специалист для настройки и ведения кампании в Директ и Гугл
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен больше, чем специалист, который кроме ЗНАНИЙ обладает правильным набором МОРАЛЬНЫХ качеств. Сможет настроить и постоянно удерживать дешевый и эффективный трафик в Директе и Гугл. Для нас уже не важен высокий рейтинг и количество хороших отзывов исполнителя. А так же не интересны "директологи конвейерного типа", работающие не на результат.
Мы ждем предложений, если проект вам интересен, вы любите своё дело и относитесь к проекту с душой. Готовы выстраивать долгосрочное, взаимовыгодное сотрудничество. Оплата только сдельная, привязанная к количеству ЛИДОВ. Ну и конечно же наши плюшки для вас - бесконечное "сарафанное" продвижение, лайки, отзывы, респект, ежегодное жертвоприношение в вашу честь и т.д.
О нашем проекте: творческая студия "Мастер-класс", организация и проведение выездных мастер-классов для детей и взрослых по любому поводу. Сайт: sibmasterclass.ru. Наши клиенты: юридические и физические лица. Интересующие нас города - Новосибирск, Омск, Барнаул, Томск, Красноярск, Кемерово, Новокузнецк. В планах развитие в западном направлении - Урал, Поволжье, Центральная часть страны.
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