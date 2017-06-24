Перенос из Директа в Адвордс

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Требуется сделать перенос небольшой кампании в из директа в гугл. Аккаунт в гугле есть, то есть работа только перенести объявления и сделать соответствующие настройки.

6 лет назад
katiabaranova197
29 летРоссия
7 лет в сервисе
Была
6 лет назад
Выбранный исполнитель
Aleksey1924
Алексей 
33 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад
68 отзывов
6 лет назад
$15
1 день
Алексей прекрасно сделал свою работу. Перенес кампанию в Адвордс, так же все настройки тоже проставил. Довольна.
Хороший заказчик, приятно работать