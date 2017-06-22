Настройка контекстной рекламы в гугле

Добрый день. Нужно произвести одну стандартную настройку в 100 наших рекламных аккаунтах Google Adwords. Опыт работы НЕ нужен! Если вы никогда не работали с этой системой, то это не проблема, мы во всех тонкостях поможем разобраться так, ...