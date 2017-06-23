Собрать семантику

Добрый день. Нужно произвести одну стандартную настройку в 100 наших рекламных аккаунтах Google Adwords. Опыт работы НЕ нужен! Если вы никогда не работали с этой системой, то это не проблема, мы во всех тонкостях поможем разобраться так, ...
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Нужно семантическое ядро собрать сегодня. Не менее 500 запросов, ниша гироскутеры. Семантика нужна для запуска в дальнейшем РК в Директе. Веб студии или просто автоответчики все мимо. Нужен частный специалист, который сделает все на совесть.
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