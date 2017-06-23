Собрать семантику

$13
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Нужно семантическое ядро собрать сегодня. Не менее 500 запросов, ниша гироскутеры. Семантика нужна для запуска в дальнейшем РК в Директе. Веб студии или просто автоответчики все мимо. Нужен частный специалист, который сделает все на совесть.

6 лет назад
dimongal1990
33 годаРоссия
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
Aleksey1924
Алексей 
33 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад
68 отзывов
6 лет назад
$13
1 день
Фрилансер собрал прекрасное семантическое ядро. Запросы подобраны идеально.
Оплатил вовремя, проблем не было