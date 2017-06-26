Аудит в директе

$20
Контекстная рекламаЗавершен5 заявок147 просмотров
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Сделать аудит рекламной кампании в директе. Выявить не эффективные запросы, посмотреть минус слова. Только для частных исполнителей, не студии.

6 лет назад
vlasov-007
34 годаРоссия
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
Aleksey1924
Алексей 
33 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад
68 отзывов
6 лет назад
$20
1 день
Аудит сделал качественно. Недаром фрилансер находиться в Топ-1. Все слабые стороны кампании были выявлены, осталось только поправить, в хорошем результате даже не сомневаюсь.
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