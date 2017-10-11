Bash скрпит архивации

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Требуется собрать в один скрипт несколько команд

mysqldump -uadmin -ppass admin admin_db | gzip -c > db.gz #архивация базы

tar -cvvzf site.tar.gz /home/site #архивация файлов сайта

+ надо оба файла отправить на ftp и удалить архивы с сервера

8 лет назад
ffstudiospb
Федор 
42 года
12 лет в сервисе
Был
2 года назад

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Нет заявок фрилансеров