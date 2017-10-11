Написание ТЗ для создания сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка186 просмотров

Нужно помочь разработать подробное ТЗ на разработку сайта - обменник криптовалюты. Покупка/Продажа Биткоина и всех топовых альтов. Должна быть автоматическая и/или ручная обменная операция. Возможность покупать и выводить через самые  популярные онлайн банкинги, электронные деньги и т.п. Подобрать необходимый эквайринг и тп. 

8 лет назад
PypseG
Алина 
39 лет
15 лет в сервисе
Была
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров