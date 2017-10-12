Доработать сайт на joomla

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен5 заявок174 просмотра

Требуется доработать сайт, а именно убрать некоторые элементы меню, убрать некоторые модули, поменять врачей, убрать лишние клиники, поменять телефоны, в некоторых местах поменять текст, добавить некоторые картинки.

Поменять баннер на главной.

Упростить контактную форму, поменять в ней поля.

http://viterra-clinic.ru/

Joomla
8 лет назад
vans86
Иван 
38 лет
17 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

Sizam4ik
43 года
19 лет в сервисе
Был
2 часа назад
8 лет назад
$20
1 день
Александр справился на отлично! Очень быстро вносил правки, учитывая все пожелания. Проконсультировал по определенным моментам. Всегда на связи. Советую!
Очень приятный в общении заказчик, постоянно на связи, надеюсь на дальнейшее сотрудничество!

Заявки фрилансеров

Sizam4ik
43 года
19 лет в сервисе
Был
2 часа назад
8 лет назад