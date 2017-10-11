Веб приложение на Angular

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  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки198 просмотров

Нужен front-end разработчик с хорошим знанием Angular или React.js для написания самостоятельного веб приложение, которое будет работать с сервером через API.Интерфейс: https://goo.gl/23BNGiДокументация на сервер:  https://goo.gl/BS9UwpТехническое задание с подробной описательной частью во вложении. Там же к каждому разделу для наглядности прикреплена соответствующая ссылка на дизайн.

Angular
8 лет назад
nikish2005
Никита 
42 года
9 лет в сервисе
Был
4 года назад

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