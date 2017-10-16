Спарсить контакты магазинов

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен7 заявок240 просмотров

Требуется спарсить контакты всех магазинов по всем городам с сайта https://ralf.ru/shops/

Какие нужны данные:

- город;

- GPS-координаты;

- телефон;

- адрес;

- метро (если есть);

- время работы;

- название;

- как добраться (если есть).

Результаты поместить в csv-файл.

Файл с примером прикреплен.

Цена 300 руб.

8 лет назад
interser
Антон 
48 лет
18 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

Yacovets
28 лет
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
8 лет назад
$5
1 день
Евгений знает своё дело, выполнил всю работу в срок!
Отличный заказчик, всё точно как договаривались, без лишних просьб!

Заявки фрилансеров

Yacovets
28 лет
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
8 лет назад