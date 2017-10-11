Разработка плагина для Chrome

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки134 просмотра

Необходимо разработать плагин, который будет:

1. Отправлять запрос и получать данные страницы (получения данных требует авторизации, поэтому используются куки браузера для домена).

2. Парсить контент на странице и отправлять его (в архивированном виде) на API сервиса.

3. При открытии сайта, подставлять полученные раннее данные (добавлять ссылки).

8 лет назад
yokozuan
Алексей 
36 лет
12 лет в сервисе
Был
год назад

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Нет заявок фрилансеров