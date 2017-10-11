Требуется программист python / django для модернизации сервиса. http://unlockers247.co.uk/
Разработка плагина для Chrome
Необходимо разработать плагин, который будет:
1. Отправлять запрос и получать данные страницы (получения данных требует авторизации, поэтому используются куки браузера для домена).
2. Парсить контент на странице и отправлять его (в архивированном виде) на API сервиса.
3. При открытии сайта, подставлять полученные раннее данные (добавлять ссылки).
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