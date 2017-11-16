Починить сайт на CakePHP

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  2. Веб-программирование
Завершен6 заявок265 просмотров

Это фреимворк CakePHP, сайт не взломали, а именно был намеренно сломан программистом.

Надо найти, в каком месте сайт был поломан и починить.

7 лет назад
DenisD
Денис 
40 лет
19 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

game_Racer
Роман 
36 лет
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад
7 лет назад
$20
1 день
Все супер и оперативно. Рекомендую Романа.
Хороший заказчик. Без проблем все.

Заявки фрилансеров

game_Racer
Роман 
36 лет
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад
7 лет назад