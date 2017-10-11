Это фреимворк CakePHP, сайт не взломали, а именно был намеренно сломан программистом. Надо найти, в каком месте сайт был поломан и починить.
Сделать страницу сайта с помощью конструктора Tilda
Текст и элементы фирменного стиля предоставляются.
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