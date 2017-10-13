Cоздать макрос на клавиатуре

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  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки221 просмотр

Необходимо запрограммировать повторяющее действие внутри программы.

1. На компьютере стоит программа

2. В ней необходимо производить повторяющиеся операции, набор команд.

По очереди отправлять рекламные сообщения в чат с аудиторией, в личку каждому участнику чата.

8 лет назад
OLALALAlala
Ольга 
33 года
10 лет в сервисе
Была
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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