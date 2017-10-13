Необходимо написать скрипт или доработать существующий в гугл таблицах. Подробнее: Есть лист "Продажи" в таблице. См. скриншот 1. Необходимо сделать так, чтобы заполненные выделенные красным диапазоны, при выполнении этого скрипта (для выполнения будут ...
Cоздать макрос на клавиатуре
Необходимо запрограммировать повторяющее действие внутри программы.
1. На компьютере стоит программа
2. В ней необходимо производить повторяющиеся операции, набор команд.
По очереди отправлять рекламные сообщения в чат с аудиторией, в личку каждому участнику чата.
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