CRM популяраня, клиент есть в каждой стране где Вы (если Вы из России то клиент будет из России, если Вы из Укр. - то клеинт из Укр.) создана на PHP/Ajax/MySQL ...
Настроить модуль оплаты FREE-KASSA для сайта
Есть готовый модуль оплаты платежной системы PAYEER, подключен к системе и работает, баланс на аккаунте пополняется.
Возникли трудности в подключении платежной системы free-kassa.ru с интеграцией через PAYEER, сама оплата работает, но баланс при успешном ответе на аккаунте не пополняется!
(!)Пробовали провести тестовый платеж на оплату онлайн, на что был получен ответ: SSL connect error35
Задача: Необходимо настроить модуль оплаты платежной системы free-kassa.ru с интеграцией через PAYEER.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $100Веб-программирование9 заявокЗакрыт7 лет назад
- $10
Парсинг интернет-магазина для переноса на движок OpenCart , на выходе CSV файлы для дальнейшей загрузки через модуль csv price pro import/export. Адрес и пример файлов предоставлю, пишите обсудим!Веб-программирование7 заявокЗакрыт7 лет назад
Разработать аналог chat2desk.com Ищутся сильные программисты! Сначала вникнете в тему потом предлагайте цену. Придется заморочится с API WHATSAAP и другими APIВеб-программирование4 заявкиЗакрыт7 лет назад
- $15
Добрый день, у меня есть сайт на платформе platformalp.ru Надо сделать скрипт отзывов как здесь: rabota-tuts.ru/ Суть скрипта в том, что человек видит уже заготовленные отзывы а также может написать свой отзыв ...Завершен8 лет назад
- $15
https://www.meivin.com/catring/index.html по этому адресу находится одностраничник. нужно сдлеать мобильную версию, настроить формы обратной связи, чтоб письма уходили на электронный адрес, сделать слайдер как в тз. все подробности в тзЗавершен8 лет назад
Функционал сброшу в личкуЗавершен8 лет назад
На данном этапе делаеться дизайн новой страницы (то что уже готово доступно здесь: https://ecdevstudio.com/files/Science13.10.pdf) Нужно выполнить ее верстку и интегрировать в текущий Wordpress сайт https://idna.works/ Главный критерий оценки кандидатов - портфолио ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт8 лет назад
Задача развернуть и настроить обучающий портал на Moodle. Для составления подробного ТЗ нужна консультация, предварительные требования готов обсудить в ЛС. Требования к исполнителю: Реальный подтвержденный опыт сдачи проектов на Moodle; ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт7 лет назад
Доброго здравия вам, фрилансеры! Есть функция (get_inventory_v2). Сейчас выдает данные со страницы https://cs.money/load_bots_inventory?hash=111111 с фильтром по цене. Нужно её переформировать: 1) Перестать выводить всё, что есть ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт8 лет назад
Есть верстка сайта (6страниц). Нужно все посадить на вордпресс. Подробности оговарим с исполнителем.Завершен8 лет назад