Настроить модуль оплаты FREE-KASSA для сайта

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Есть готовый модуль оплаты платежной системы PAYEER, подключен к системе и работает, баланс на аккаунте пополняется. 

Возникли трудности в подключении платежной системы free-kassa.ru с интеграцией через PAYEER, сама оплата работает, но баланс при успешном ответе на аккаунте не пополняется! 

(!)Пробовали провести тестовый платеж на оплату онлайн, на что был получен ответ: SSL connect error35 

Задача: Необходимо настроить модуль оплаты платежной системы free-kassa.ru с интеграцией через PAYEER. 

8 лет назад
serzh_drobin
Сергей 
35 лет
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад
2 отзыва

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