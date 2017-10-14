Настроить модуль оплаты FREE-KASSA для сайта

Есть готовый модуль оплаты платежной системы PAYEER, подключен к системе и работает, баланс на аккаунте пополняется.

Возникли трудности в подключении платежной системы free-kassa.ru с интеграцией через PAYEER, сама оплата работает, но баланс при успешном ответе на аккаунте не пополняется!

(!)Пробовали провести тестовый платеж на оплату онлайн, на что был получен ответ: SSL connect error35

Задача: Необходимо настроить модуль оплаты платежной системы free-kassa.ru с интеграцией через PAYEER.