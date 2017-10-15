Разработать аналог chat2desk.com Ищутся сильные программисты! Сначала вникнете в тему потом предлагайте цену. Придется заморочится с API WHATSAAP и другими API
Доработать CRM/ERP/HRM EasyWork24 под клиента (система - "пластилин")
CRM популяраня, клиент есть в каждой стране где Вы (если Вы из России то клиент будет из России, если Вы из Укр. - то клеинт из Укр.)
создана на PHP/Ajax/MySQL
Работа простая, отберем тех у кого адекватная ставка за час.
Заявки фрилансеров
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