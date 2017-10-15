Доработать CRM/ERP/HRM EasyWork24 под клиента (система - "пластилин")

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт9 заявок645 просмотров

CRM популяраня, клиент есть в каждой стране где Вы (если Вы из России то клиент будет из России, если Вы из Укр. - то клеинт из Укр.)

создана на PHP/Ajax/MySQL

Работа простая, отберем тех у кого адекватная ставка за час.

AJAXMySQLPHP
7 лет назад
MediaNSD
Сергей 
47 лет
12 лет в сервисе
Был
4 года назад
154 отзыва(-7)

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