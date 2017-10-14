Обучающий портал на Moodle

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка195 просмотров

Задача развернуть и настроить обучающий портал на Moodle. 

Для составления подробного ТЗ нужна консультация, предварительные требования готов обсудить в ЛС. 

Требования к исполнителю: 

Реальный подтвержденный опыт сдачи проектов на Moodle;

Навыки верстки и программирования;

Пунктуальность и адекватность;

Со своей стороны гарантирую интересный проект, достойную и своевременную оплату.

Яндекс-деньги, Вебмани, Сбербанк, Наличные. 

8 лет назад
Anysidor
Андрей 
41 год
17 лет в сервисе
Был
2 года назад

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